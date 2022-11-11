США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой

США больше не будут рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой. Об этом заявило Министерство торговли США, передает Off Shore. Таким образом, США отменили статус, предоставленный два десятилетия назад, который ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

Министерство торговли США заявило, что его анализ показывает, что “широкое” участие правительства в российской экономике привело к искажению цен и расходов, которые, по его словам, неточно отражают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.

“Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику”, – говорится в заявлении Министерства торговли США.

В 2002 году Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой, что явилось важным шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. В прошлом году Американская торговая палата в России заявила, что Москва сможет обжаловать любое решение США о лишении России статуса рыночной экономики в ВТО, однако после вторжения России в Украину отношения Москвы с Западом резко ухудшились.