Разведка США: испытания российской ядерной торпеды «Посейдон» полностью провалились

Российские военные пытались провести испытания ядерной торпеды «Посейдон», но потерпели неудачу, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, знакомого с полученными США сведениями.

По его словам, США наблюдали подготовку к испытаниям в течение последних недель: в море выходили несколько кораблей, в том числе подлодка «Белгород», которая задумана как носитель «Посейднов». На прошлой неделе корабли вернулись из похода, так и не совершив теста, и США полагают, что российские военные столкнулись с техническими сложностями.

По американских чиновников, Россия может предпринять новую попытку испытать торпеду — один из пяти видов «чудо-оружия», анонсированных президентом Владимиром Путиным в 2018 году. Впрочем, полагают в Вашингтоне, такие испытания будут сопряжены со сложностями: вода в предполагаемой зоне теста скоро покроется льдом, что сузит возможное временное окно для операций.

Очевидно, что российский военно-промышленный комплекс «переживает трудные времена», прокомментировал провал «Посейдона» дипломат одной из западных стран. «Мы видим, как санкции на поставку высокотехнологичных товаров (для ВПК) оказывают эффект», — пояснил он.

По словам дипломата, неудачные испытания «Посейдона», который российские пропагандисты подают как оружие «Судного дня», якобы способное смыть Америку радиоактивным цунами, похожи на то, что происходит с армией в Украине.

«Это видится как часть большой картины того, как Россия ведет себя в военном плане, посылая плохо обученных и недоэкипированных солдат в Украину», — сказал дипломат.