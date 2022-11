Перші українські військові в центрі Херсону — відео зняли громадяни міста, які зайшли їх зустрічати.

Нагадаємо, що місто знаходилося під окупаціею російських загарбників 8 місяців.

Ukrainian servicemen arrived to the center of Kherson city.#Russia #Ukraine https://t.co/S3gHcecZDk pic.twitter.com/Xv3XCmuipu

— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) November 11, 2022