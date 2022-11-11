Пентагон: уперше США надсилають системи протиповітряної оборони Avenger у пакеті допомоги на 400 мільйонів доларів

Пентагон оголосив у четвер, що США надішлють Україні військової допомоги ще на 400 мільйонів доларів, сигналізуючи, що підтримка Києва у боротьбі проти російської агресії залишиться незмінною.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у Вашингтоні сказала, що «через невпинні та жорстокі атаки Росії повітряні атаки на українську цивільну та критично важливу інфраструктуру», США нададуть Україні додаткові можливості протиповітряної оборони.

«Критично важливі ракети HAWK, які будуть оновлені за рахунок Ініціативи безпекової допомоги Україні. Кошти доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії щодо пускових установок HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі», – наголосила речниця Пентагону.

Раніше в четвер міністерка оборони Іспанії Маргаріта Роблес заявила, що Іспанія надасть ще дві американські системи HAWK Україні на додачу до чотирьох поставлених минулого тижня.

За даними Пентагону, пакет допомоги вперше міститиме чотири високомобільні системи протиповітряної оборони Avenger. За словами Сінгх, ці системи малої дальності допоможуть Україні захистити свої війська від безпілотників, крилатих ракет і атак з вертольотів.

Президент України Володимир Зеленський, який раніше неодноразово просив Сполучені Штати та інших союзників про надання передових систем протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення від російських повітряних атак, подякував за новий пакет допомогу у Twitter.

«Дякую @POTUS (президенту США) і дружньому народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!» — написав Зеленський.

Дякую @POTUS і дружньому 🇺🇸 народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Протягом останніх кількох тижнів Росія посилила атаки на українські міста та критично важливу електроенергетичну та водопостачальну інфраструктуру. За українськими даними, 40% енергетичної інфраструктури країни пошкоджено внаслідок нападів Росії.