Міністр оборони розповів скільки російських окупантів перебуває на Херсонщині

лава Міноборони України Олексій Резніков розповів скільки російських окупантів перебуває на Херсонщині та скільки часу їм потрібно на виведення.

В коментарі Reuters він сказав, що РФ має 40 тисяч військових у Херсонській області, пише Радіо Свобода.

Російські окупанти все ще мають сили в Херсоні, навколо міста та на західному березі Дніпра, незважаючи на нещодавнє оголошення про відступ.

За словами міністра, Росії знадобиться щонайменше тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

«Не так просто вивести ці війська з Херсона за один-два дні. Щонайменше (це займе) один тиждень», – сказав він, зазначивши, що важко передбачити дії Росії і що Київ зосереджений на своєму власному плані.

Олексій Юрійович Резніков

Резніков припустив, що Росія за рахунок цього, може посилити свої підрозділи в сусідній Запорізькій області, яка також була частково окупована протягом кількох місяців.

Нагадуємо, що 9 листопада російське командування окупаційними військами оголосило про відступ з правобережжя Херсонщини та міста Херсон.

Командувач російських військ у Херсонській області Сергій Суровікін запропонував міністру оборони РФ залишити правобережну частину регіону та Херсон. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу погодився із цією пропозицією.