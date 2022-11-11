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Илон Маск лишил сотрудников Twitter возможности работать удаленно

Штаб-квартира компании Twitter в Сан-Франциско (архивное фото)

Новый владелец Twitter уволил половину сотрудников и нескольких топ-менеджеров, а также объявил о платной подписке Twitter Blue для всех верифицированных пользователей соцсети

Илон Маск в своем первом электронном письме сотрудникам Twitter сообщил, что удаленная работа больше не будет разрешена и что они должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю.

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg News.

Маск, который всего две недели назад завершил сделку по приобретению популярной социальной медиа-платформы за 44 миллиарда долларов, уволил половину сотрудников и нескольких топ-менеджеров, а также объявил о ряде мер, включая взимание 8 долларов за подписку Twitter Blue.

Маск также сказал сотрудникам, что он хотел бы, чтобы подписки составляли половину доходов Twitter. Об этом говорится в сообщении со ссылкой на его электронное письмо.

Когда в марте Twitter вновь открыл офисы, было заявлено, что сотрудники могут работать из дома, если пожелают.

Нынешний шаг Маска отражает политику других его компаний, SpaceX и Tesla, где он приказал сотрудникам работать в офисе не менее 40 часов в неделю или увольняться.

11 ноября, 2022 | Category: Новости, США

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