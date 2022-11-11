Антонівський міст стоїть, але ЗСУ контролюють усі переправи біля нього

На Херсонщині в ніч на 11 листопада були прильоти по Антонівському мосту. Він стоїть, але ЗСУ контролюють понтонні переправи поряд

Про це розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко в етері Еспресо.

За його словами, невідомо, хто саме його обстріляв: окупанти чи ЗСУ, які контролювали відхід ворога. Міст стоїть, але понтонні переправи перебувають під контролем українських військових.

«Я впевнений, що це початок великої битви за Херсон. Усі заходи, які відбуваються, викликають спільну надію херсонців на якомога швидше звільнення», — наголосив Олександр Самойленко.

3 серпня ОК «Південь» повідомило, що ЗСУ обстріляли Антонівський міст та підтвердили суттєві пошкодження Каховського.

Згодом російські окупанти взялися розгортати в Херсоні наплавну переправу через Дніпро, щоб замінити пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст. Як зауважив полковник СБУ Роман Костенко, противник шукає можливості на Херсонщині побудувати переправи, де вони будуть менш помітні.

Уранці 26 серпня в етері Еспресо Сергій Хлань розповів, що біля Антонівського мосту продовжуються «традиційні вибухи», а окупанти підтягують інженерну техніку й баржі до переправ. Вони намагаються оперативно латати пробоїни на мостах, але українські війська тримають усі ці об’єкти під постійним контролем. А пообіді 26 серпня в районі Антонівського мосту знову пролунали вибухи, над мостом здійнявся дим.

Згодом у мережу виклали фотографію, зняту супутником Planet Labs 26 серпня, невдовзі після того, як з’явилися повідомлення про нові вибухи в районі Антонівського мосту.

29 серпня в Херсоні уразили баржі біля Антонівського мосту.

31 серпня українські сили закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами на Херсонщині.

17 вересня ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст.

Станом на 30 вересня росіяни намагалися відновити рух через Антонівський міст у Херсоні.

20 жовтня Збройні Сили України завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро, який зʼєднує тимчасово окуповані Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.