В России запретили рассказывать по телевидению о бегстве оккупантов из Херсона. Ни один крупный телеканал не сообщил о том, что город оставлен и оккупационные войска срочно эвакуируются всеми доступными способами за Днепр, часто бросая технику и амуницию.

Крах российской армии под Херсоном и отступление за Днепр остались вне внимания президента Владимира Путина. Государственные телеканалы утаили от зрителей факт сдачи города и назвали вывод войск «перегруппировкой». Пропагандисты молчали или же всячески оправдывали решение генералов.

В то время, когда министр обороны Сергей Шойгу отдавал приказ об отступлении, Путин встречался с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, а затем участвовал в торжественном мероприятии и награждении сотрудников ведомства, которое отмечает свое 75-летие.

Там он выступил с речью, но Херсон не упомянул. При этом один из награжденных сравнил Путина с Александром Невским, которого назвал «собирателем земель русских», и добавил, что российский президент тоже «возвращает земли в лоно родины».

«Полная цензура по Херсону», — написал в своем блоге прокремлевский политолог Сергей Марков, но позже удалил пост, обратил внимание журналист Олег Кашин. В телеграм-канале пропагандиста Владимира Соловьева после публикации видео с докладом генерала Сергея Суровикина появился репост с расписанием забегов в Москве. Затем он присоединился к кампании по оправданию отступления и процитировал секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, главу Чечни Рамзана Кадырова и других сторонников войны, которые одобрили решение командования.