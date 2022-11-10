Трампа переконують поки не оголошувати про участь у виборах

Деякі давні союзники експрезидента США Дональда Трампа закликають його відкласти заяву про висунення своєї кандидатури на виборах 2024 року після того, як республіканці не здобули переконливої перемоги на проміжних виборах 8 листопада.

Про це йдеться в публікації The Washington Post, пише «Європейська правда».

Позиція Трампа як домінуючої фігури в Республіканській партії похитнулась у вівторок увечері через результати виборів, які, за словами деяких його радників, шкодять його політичному майбутньому.

Раніше Трамп анонсував «дуже велику заяву» 15 листопада, й вважалося, що цього дня він оголосить про участь у президентських виборах.

Однак багато республіканців звинувачують Трампа у поганих результатах кандидатів, яких підтримав Трамп, тоді як губернатор Флориди Рон Десантіс, якого експрезидент відмовився підтримати, переконливо переміг, миттєво піднявши свій авторитет як серйозного претендента на пост президента в 2024 році.

Одне джерело на умовах анонімності зазначило, що Трамп опитував своїх радників, щоб дізнатися їхню думку, але ще не ухвалив рішення. Але в інтерв’ю Fox News у середу ввечері він поставив під сумнів затримку, сказавши: «Ми досягли величезного успіху. Чому щось має змінитись?»

«Лідери республіканців у різних штатах розраховували на те, що Дональд Трамп принесе їм перемогу вчора ввечері, а він цього не зробив, вони розчаровані. Зрозуміло, що центр тяжіння Республіканської партії перебуває в штаті Флорида, і я не маю на увазі Мар-а-Лаго», — сказав Девід Урбан, головний радник кампанії Трампа в Пенсільванії в 2016 році і його давній союзник.

Безпосередньою причиною для обговорення радниками Трампа відтермінування його обіцяної «дуже великої заяви» став другий тур до Сенату в Джорджії. Вибраний Трампом кандидат у Сенат, легенда футболу Гершель Вокер, відставав від чинного демократа Рафаеля Ворнока і жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, що призвело до призначення другого туру виборів 6 грудня.