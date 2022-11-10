Проигрыши знаменитостей в казино с выводом

Знаменитости, как и обычные люди подвластны соблазнам, в том числе и азарту, это подтверждается массой современных и исторических примеров. Некоторые случаи могут быть поучительны и полезны новым игрокам, а также гемблерам-любителям.
И правда, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, и потом жалеть о неудаче, поэтому мы подготовили для вас несколько интересных историй.
Современные знаменитости и их опыт
- Мэтта Деймона с юных лет преследовал успех в актерской карьере, однако в азартных играх фортуна ему улыбалась намного реже. Чтобы сыграть жулика в фильме «Шулер», он вступил в секретный покерный клуб, где оттачивал свои игровые умения, однако удалось лишь проиграть 25 тысяч долларов
- У Леонардо Ди Каприо отношения с удачей достаточно специфические. Уже в детстве он стал кинозвездой, однако Оскар достался ему лишь в возрасте 42 лет. В азартных играх, к сожалению, ему не удалось сталь лучшим, и потеря 50 тысяч долларов тому подтверждение.
- Памела Андерсон, секс-символ Америки 90-х годов, знаменитая игрой в сериале «Спасатели Малибу», также любила испытать удачу, и для этого она часто посещала Лас-Вегас. По слухам, она даже встречалась с профессиональным покерным игроком, что и пробудило в ней тягу к казино и игровым автоматам с выводом денег как на https://slovonevorobei.me/avtomatysvyvodom/. Однако, фортуна, как и любовь бывает очень непредсказуемой, поэтому актриса проиграла целых 250 тысяч долларов.
- Бен Аффлек, известный своею мужественностью в кино, демонстрирует джентльменские интересы и в жизни. Кстати в прошлом, он был чемпионом в турнире по покеру в штате Калифорния, тогда он выиграл большое состояние, однако в его игорной карьере, поражения серьезнее побед. 400 тысяч долларов вполне большие деньги, и проигрыш…
- Всеми любимый Чарли Шин всегда мог похвастаться веселым образом жизни, что подтверждалось комическими ролями в кино, безумными вечеринками и увлечением ставок. Азарт был неотъемлемой частью его жизни, которая обошлась ему в 2,5 миллиона долларов.
- Майкл Джордан великолепный спортсмен и живая легенда баскетбола. Его активная жизненная позиция позволяет смотреть на казино как на отдельный вид спорта, где проигрыш в 5 миллионов долларов конечно же огорчает, но заставляет стать сильнее и более рассудительным в своей игровой стратегии.
- Певец Дрейк приобрел большую популярность в мире, а его песни набирают миллионы прослушиваний. Один раз, проводя стрим для своих фанатов, он выиграл 27 миллионов долларов! Но азартность подвела его, и он проиграл их, оставив на своем аккаунте тысячу с лишним долларов…
Подводя итоги, мы можем продемонстрировать в виде таблицы проигрыши звезд.
|Знаменитость
|Сумма проигрыша
|Мэтт Деймон
|25 000 $
|Леонардо Ди Каприо
|50 000 $
|Памела Андерсон
|250 000 $
|Бен Аффлек
|400 000 $
|Чарли Шин
|2 500 000 $
|Майкл Джордан
|5 000 000 $
|Дрейк
|27 000 000 $
Исторические личности и их опыт
- Федор Михайлович Достоевский – Великий писатель, который мог не только создавать литературные шедевры, но и играть в казино, правда не в игровые автоматы с выводом денег по типу https://casinobabki.info/igrovye-avtomaty-svyvodom! Произведение 1866 года под названием «Игрок» уникально само по себе, так как повествует о любви и азартных играх, но больше интересна история создания романа. Из-за долгов вследствие проигрышей – литератор должен был по контракту написать новую работу для издательства, ею и стал всем известный «Игрок».
- Известнейший композитор Дмитрий Шостакович, при игре в преферанс пожертвовал своим бесподобным роялем. Отыграться ему не удалось, от отчаяния он лишился даже пиджака! Кстати у того рояля, как у предмета проигрыша, богатая история. В советском союзе знаменитая певица Клавдия Шульженко приобрела его, и во время тяжелого материального положения на сходе популярности она не рассталась с ним, так как его история и уникальность оставалась сакральной для нее.
Какова мораль?
Глядя на те ставки, которые делались игроками, вы должны внимательно и очень аккуратно относиться к своей стратегии и чувству азарта. Проигрывать на самом деле менее приятно чем выигрывать, поэтому следует вовремя остановиться, сделать паузу и накопить новые силы.
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