Окупанти припинили «евакуацію» населення Херсона

У Херсоні загарбники припинили так звану евакуацію населення через відсутність охочих
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
«За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат», — йдеться в повідомленні.
Своєю чергою на тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь.
Наразі у ньому перебуває до 800 поранених окупантів.
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