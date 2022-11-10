Окупанти припинили «евакуацію» населення Херсона

У Херсоні загарбники припинили так звану евакуацію населення через відсутність охочих

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

«За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат», — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою на тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь.

Наразі у ньому перебуває до 800 поранених окупантів.