 
«  
  »

Окупанти припинили «евакуацію» населення Херсона

У Херсоні загарбники припинили так звану евакуацію населення через відсутність охочих

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

«За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат», — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою на тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь.

Наразі у ньому перебуває до 800 поранених окупантів.

10 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  