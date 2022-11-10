Окупанти грабують і знищують «Чумак» та інші підприємства на окупованій Херсонщині

Росіяни передали в «тимчасове управління» своїм фірмам захоплені підприємства у Херсонській області, українські співробітники виробництв свідчать про їхнє розграбування

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з покликанням на власні джерела.

Розслідування ЦЖР свідчить, що окупаційна влада Херсонщини не змогла поновити роботу українських підприємств ПрАТ «Чумак», місцевої філії ТОВ «АТ «Каргілл», олешківського «Дунапак Таврія» та новокаховських ТОВ «Енерджи Продакт» і «Каховка Протеїн Агро».

За даними центру, ворог передав підприємства фірмам, підконтрольним Росії. Проте працівники установ стверджують, що зараз ситуацію можна описати як розграбування та знищення.

Підтверджено, що окупанти вивезли весь транспорт, обладнання, а також готову продукцію з ПрАТ «Чумак», що в Каховці. Орієнтовно на підприємстві були запаси продуктів на 36 млн гривень. До того ж росіяни викрали всі залишки прибутків від продажу.

«Ще у вересні-жовтні окупанти обіцяли запустити виробництво, навіть оголошували набір працівників. Однак їм так і не вдалося відновити роботу підприємства, яке значною мірою розраховане на імпортну сировину і яким можуть управляти лише спеціально навчені люди. Тому росіяни вирішили просто розграбувати «Чумак» і зараз, вочевидь, готуються до його остаточного знищення», — цитує місцевих мешканців Каховки Центр журналістських розслідувань.

ЦЖР надає дані про передачу «Чумака» в управління ТОВ «Олива Групп». Його створили 13 липня 2022 року, товариство зареєстровано в м. Сімферополь, за адресою вул. Глинки, 61А, офіс 65. В російських реєстрах є інформація, що це підприємство переробляє та консервує м’ясо.

Центр журналістських розслідувань інформує, що відповідальним за «управління» захопленими підприємствами призначили «заступника голови» окупаційної адміністрації Херсонщини «з майнових, торговельних відносин і промислової політики», колаборанта Ігоря Семенчева-молодшого.

Також є свідчення про розграбування ТОВ «Дунапак Таврія», що раніше виготовляло екологічно чисті пакування. Для повноцінної роботи виробництва потрібні імпортні сировини, тож загарбники не змогли налагодити випуск продукції.

«За словами співробітників, загарбники частину майна вкрали, а частину – знищили. Приміром, вони не змогли зняти великий монітор в одному з кабінетів, тож просто розтрощили його», — мовиться в розслідуванні.