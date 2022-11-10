На Сумщині відновили один з найбільших мостів, який підірвали, щоб зупинити наступ Росії

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«400-от метровий красень через Десну знову з’єднує Сумщину з Чернігівщиною найкоротшим шляхом. Відтепер людям не треба додатково долати понад півсотню кілометрів, щоби дістатися з одного берега на інший. Ця логістична артерія також дуже важлива для роботи підприємців, аграріїв, екстрених служб. Адже за несприятливих погодних умов об’їзд взагалі практично неможливий», — пише Живицький.

Два роки тому міст був капітально відремонтований. Проте на початку повномасштабної війни міст потрібно було підірвати, аби зупинити просування російських військ.

«Ремонт виконувала Державна спеціальна служба транспорту. Швидко, надійно, безпечно. Встановили п’ять мостових опор, змонтували шість прогонних конструкцій, облаштували тротуари, відбійники і огородження», — додав голова Сумської ОВА.