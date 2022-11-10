«Лінія Вагнера» не зупинить ЗСУ — Генштаб

Збройні сили України відстежують дії ворога і готуються долати оборонні укріплення, відомі як «лінія Вагнера» на окупованій частині Донбасу.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада

«Інженерні загородження мають на меті або зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження.

Але історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Так відповідно і у нас є, в тому числі і завдяки міжнародним партнерам, засоби подолання мінно-вибухових загороджень.

На даний час ми ретельно вивчаємо хід відбудови так званої лінії і продумуємо, як її долати. Але можу вам впевнено сказати: підійдемо – подолаємо».

19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив про будівництво укріпленої оборонної «лінії Вагнера» в окупованій Росією Луганській області.