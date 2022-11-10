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Джерело УП підтвердило смерть Стремоусова

Джерело УП підтверджує смерть одного із так званих ватажків окупаційної «адміністрації» Херсона Кирила Стремоусова.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова: «Гауляйтер Херсонщини Стремоусов «від’їхав» на концерт Кобзона».

10 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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