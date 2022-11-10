Російські війська дійсно втікають з Херсона — Бутусов У Харкові демонтували погруддя Пушкіна » Джерело УП підтвердило смерть Стремоусова Джерело УП підтверджує смерть одного із так званих ватажків окупаційної «адміністрації» Херсона Кирила Стремоусова. Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах Пряма мова: «Гауляйтер Херсонщини Стремоусов «від’їхав» на концерт Кобзона».