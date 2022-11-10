Дружина Арестовича розповіла про президентські амбіції чоловіка

Олексій Арестович у разі балотування на виборах президента України та перемоги на них міг би стати «хорошим» главою держави, вважає його дружина Анастасія. Про це вона розповіла в інтерв’ю, яке вийшло 9 листопада на YouTube-каналі української журналістки Анни Олицької.

Відповідаючи на питання ведучої про нещодавню заяву Арестовича в одному з інтерв’ю про те, що якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін, то він сам «з радістю» піде в президенти, Анастасія з посмішкою згадала історію їхнього знайомства.

«Коли ми ще з ним зустрілися, він сказав — я буду президентом», — пригадала вона.

Також Анастасія Арестович зазначила, що не думала поки що про те, якою першою леді вона буде у разі обрання її чоловіка на цю посаду.

«Побачимо за ситуацією, – заявила дружина Арестовича. – Не думаю, що [перша леді Україна] Олена Зеленська думала, що колись стане дружиною президента».

Анастасія Арестович народилася 14 квітня 1987 року у Києві. Видання Elle пише, що вона закінчила Київський університет КРОК, здобула ступінь бакалавра в галузі економіки і ступінь магістра – з управління проєктами.

Анастасія – третя дружина Олексія Арестовича. Вони познайомилися у 2014 році на його заняттях в авторській психологічній школі. Тоді вона працювала у сфері будівельного консалтингу та в рекламному бізнесі.

У пари є син Олександр. Для Анастасії Арестович він став первістком і третьою дитиною для її чоловіка.