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Британський уряд заморозив активи олігархів РФ на суму 20,5 млрд доларів

Британський уряд заморозив активи, що належать російським олігархам під санкціями. Загальна заблокована сума — 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів)

Про це повідомляють у Reuters з посиланням на заяву Ендрю Гріффіта з Міністерства фінансів.

«Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні», — сказав він.

На сьогодні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у Росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

За даними Управління з фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів, Росія випередила Лівію та Іран і стала країною з найбільшою кількістю накладених на неї санкцій у Великій Британії. Заморожені російські активи на 6 мільярдів фунтів стерлінгів перевищують суму, зазначену в усіх інших британських режимах санкцій.

10 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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