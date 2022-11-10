Окупанти грабують і знищують «Чумак» та інші підприємства на окупованій Херсонщині Понад 78 тис. російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну » Байден натякнув, що варто придивитися до зав’язків Маска з іншими країнами Зв’язки Ілона Маска з іншими країнами «варті того, щоб до них придивитися» Про це президент США Джо Байден заявив на пресконференції в Білому домі, повідомляє Bloomberg. «Я думаю, що співпраця Ілона Маска і технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи робить він щось недоречне – я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до них [зв’язків] придивитися. Але це все, що я скажу», — сказав він. 3 жовтня у твіттері Ілона Маска з’явилася серія провокаційних твітів із планом з досягнення миру в Україні. Серед пунктів плану були пропозиції провести повторний «референдум» на тимчасово окупованих територіях України і віддати Росії Крим.