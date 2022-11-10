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Байден натякнув, що варто придивитися до зав’язків Маска з іншими країнами

Ілон Маск

Зв’язки Ілона Маска з іншими країнами «варті того, щоб до них придивитися»

Про це президент США Джо Байден заявив на пресконференції в Білому домі, повідомляє Bloomberg.

«Я думаю, що співпраця Ілона Маска і технічні відносини з іншими країнами заслуговують на увагу. Незалежно від того, чи робить він щось недоречне – я не натякаю на це. Я вважаю, що варто до них [зв’язків] придивитися. Але це все, що я скажу», — сказав він.

  • 3 жовтня у твіттері Ілона Маска з’явилася серія провокаційних твітів із планом з досягнення миру в Україні. Серед пунктів плану були пропозиції провести повторний «референдум» на тимчасово окупованих територіях України і віддати Росії Крим.
10 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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