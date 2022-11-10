Армия Левого берега

Даже если предположить, что у российского руководства есть некий «запасной план», позволяющий отложить потерю контроля над Херсоном, что в Кремле задумали какое-то очередное злодеяние и ради него прибегли к телевизионной хитрости, сама трансляция торжественного заседания похоронной комиссии армии левого берега с участием вурдалака Суровикина и скукожившегося Шойгу уже останется в российской военной и политической истории праздником унижения.

Говорить об отказе от города, несколько дней назад ставшего центром новой области Российской Федерации, — какая четкая и ясная демонстрация безумия окопавшегося в Кремле маньяка! Какое замечательное свидетельство его полной политической неадекватности и самоуверенности. Казалось бы, даже если ты хочешь оккупировать и аннексировать — ну выйди на административные границы, закрепись, и уж потом! Но нет — Путин всегда выбирает худшее и самое дурацкое решение из всех возможных дурацких.

Медведев, когда стал президентом, кричал на совещаниях, что его слова отливаются в граните. Тогда этим припадкам было принято снисходительно улыбаться, хотя подобные заявления были свидетельством очевидного психиатрического диагноза, явственно проявившегося только сейчас. Но у Путина такой диагноз уже лет двадцать. Он уверен, что границы стран передвигаются даже не военной силой, а его указами. Он искренне верил, что украинцы падут ниц перед его танками и забросают их цветами, — так уверен, что даже не стал ждать, когда, собственно, цветы начнут прорастать из почвы, а не из его воспаленного сознания. И в результате мы видим, как одна глупость следует за другой.

Люди так уверены, что этот маленький тщедушный человечек отбрасывает огромную тень, что даже когда он отползает, они продолжают быть убеждены, что он нападает. Я вижу это хотя бы по украинской реакции на отступление из Херсона: мало кто верит, что он уйдет просто так. Он совершил столько зверств, столько подлостей, столько врал, что даже когда он пытается сказать правду, ему не верит даже собственное зеркало — даже оно пугается и пытается понять, что же он задумал на самом деле.

А между тем он действительно может просто бежать. Бежать из одного места, чтобы защитить другое. Человек постоянно смещающихся приоритетов, он вполне способен поверить сам себе, что никакой Херсон ему не нужен. Что на самом деле ему нужна Херсонская область с центром в Новой Каховке и канал в Крым. А если придется и из Каховки уйти — то это ради Крыма. А если из Крыма? Нет, он не застрелится. Это будет жертва ради России. Он всегда все себе и другим объяснит, он ведь не император, превратившийся в грабителя, а грабитель, прикидывающийся императором. И вся его вороватая челядь ему поверит и его поддержит. То, как дружно радуются выходу из Херсона придуманные «голуби» и придуманные «ястребы», еще раз напоминает, что если у Путина проблемы с реальностью — тем хуже для реальности. Один Александр Гельевич Дугин стоит аки протопоп Аввакум, даром что единоверец. И требует любой ценой отстоять Херсон. Что ж, будет как Аввакум — взорвут в следующей машине, обвинят украинцев и похоронят рядом с дочкой. Нет Дугина — нет проблем. Это приблизительно как с Херсоном.

Но сейчас, понятно, Путин может быть настроен оптимистично. Он может считать, что за выход из Херсона ему заплатят остальными украденными украинскими территориями. Он даже может пытаться с кем-то об этом разговаривать через своего ошалевшего Санчо Пансу Патрушева. Что будет потом, тоже понятно. Украинцы дойдут до Херсона и найдут страшные рвы тамошних Буч — потому что русские-то туда приходили «навсегда» и убивали, не думая о последствиях. И после этих очередных и вполне предсказуемых жутких открытий с ним опять перестанут разговаривать, а он опять начнет болтать ножкой, как обиженный переросток, и возмущаться чужой неконструктивности. Убивать нужно меньше, Владимир Владимирович. Просто нужно перестать купаться в чужой крови и радоваться.