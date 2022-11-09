Генерал Ходжес розповів, якою буде відповідь США на застосування Росією ядерної зброї Росіяни завдали ударів по 8 областях: зруйновані підприємства і будинки, є поранені » ЗСУ за добу ліквідували 780 російських окупантів та 15 танків З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 77950 осіб вбитими, 2801 танк та 278 літаків Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 листопада орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 77950 осіб (+780 за добу) ліквідовано танків ‒ 2801 (+15 одиниць) бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12) артилерійських систем – 1802 (+11) РСЗВ – 393 (+2) засобів ППО ‒ 205 (+2) літаків – 278 (+0) гелікоптерів – 260 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7) крилатих ракет ‒ 399 (+0) кораблів/катерів ‒ 16 (+0) автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11) спеціальної техніки ‒ 159 (+0)