ЗСУ за добу ліквідували 780 російських окупантів та 15 танків

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 77950 осіб вбитими, 2801 танк та 278 літаків
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 листопада орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 77950 осіб (+780 за добу) ліквідовано
танків ‒ 2801 (+15 одиниць)
бойових броньованих машин ‒ 5666 (+12)
артилерійських систем – 1802 (+11)
РСЗВ – 393 (+2)
засобів ППО ‒ 205 (+2)
літаків – 278 (+0)
гелікоптерів – 260 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1483 (+7)
крилатих ракет ‒ 399 (+0)
кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4227 (+11)
спеціальної техніки ‒ 159 (+0)
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