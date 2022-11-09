ЗСУ 130 разів вдарили за ніч по позиціях ворога на півдні країни, — ОК «Південь»

Про це повідомляє оперативне командування «Південь»

Станом на ранок 9 листопада ситуація на півдні країні і далі складна, але перебуває під контролем Сил оборони. Упродовж ночі підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ на цьому напрямку виконали близько 130 вогневих завдань, зокрема по місцях зосередження лкупантів та їхньої техніки. Втрати ворога наразі дорозвідуються.

«Противник намагається тримати оборону, на зайнятих рубежах, а також готує відступні позиції», — акцентують в ОК «Південь». Однак говорять і про те, що загарбники не припиняють гатити по прилеглих до лінії фронту територіях та тилових районах. Зокрема, в в Нікопольському районі від окупантів знову постраждали дві громади — Мирівська та Марганецька. Пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство. Але обійшлося без людських жертв.