В окупантів розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку

Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо»

«Сьогодні в росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку і вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в низці населених пунктів. Тобто окупантів станом на зараз там немає. Росіяни масово відходять. Проте відходячи вони підривають мости», — розповів Хлань.

Депутат облради також додав, що окупанти намагаються посилити деякі позиції, щоб забезпечити безпечний відхід власних військ.

«Окупанти підривають мости для того, щоб призупинити натиск наших Збройних Сил. Також для того, щоб забезпечити свій відхід вони посилюють свої позиції в районі Нової Каховки та Козацького. Сьогодні вони намагаються посилювати деякі власні позиції, щоб стримати наступ ЗСУ та безпечно відійти з правого берега Дніпра», — додав він.