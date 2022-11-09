США і РФ готують переговори щодо контролю над ядерною зброєю

Про це повідомили в Reuters з посиланням на речника Держдепартаменту США Неда Прайса.

«Ми чітко дали зрозуміти Росії, що заходи, запроваджені внаслідок неспровокованої війни Росії проти України, не перешкоджають російським інспекторам проводити інспекції за новим Договором у Сполучених Штатах. Тому ми сподіваємося, що засідання комісії дозволить нам продовжити ці інспекції», — наголосив він.

За словами Прайса, двостороння консультативна комісія (BCC), щодо угоди про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу, збереться «найближчим часом».

Відомо, що Росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору в серпні. При цьому країна-агресорка звинуватила обмеження на поїздки, введені Вашингтоном і його союзниками через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Разом з там РФ заявила, що як і раніше розділяє важливість дотримання положень договору.