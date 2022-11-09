Российская элита опасается чисток и арестов после призыва Пригожина к «сталинским репрессиям»

Руководители высшего звена бизнеса и правительственные чиновники начали опасаться за безопасность свою и своих семей после того, как «повар Путина» Евгений Пригожин призвал к срочным «сталинским репрессиям» состоятельных россиян, которые недостаточно рьяно помогают в войне. Об этом пишет Bloomberg.

Ссылаясь на неназванных представителей российской элиты во власти и бизнесе, издание утверждает, что те все сильнее беспокоятся по поводу «нежелания или неспособности Кремля защищать своих». Это беспокойство растет на фоне публичных нападок Пригожина, который считался ими маргинальным персонажем.

В начале ноября Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал ответ «повара Путина» на вопрос RT о том, почему богатейшие россияне «игнорируют военную ситуацию». Пригожин заявил, что нужно «включить рычаги и механизмы тотального „уничтожения“ этих людей как бизнесменов, по отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии».

Bloomberg утверждает, что российская элита допускает возможность таких же чисток и арестов, как в сталинское время. Один высокопоставленный чиновник сравнил то, что происходит в стране, с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно ей предшествует. Доминирующей эмоцией среди высших кругов, пишет издание, является страх. Все, с кем Bloomberg разговаривал, согласились беседовать только анонимно из-за риска репрессий.

Многие представители деловой и бюрократической элиты считают, что милитаризация экономики и общества только ускоряется — несмотря на публичные заявления о том, что мобилизация закончилась. В правительстве многие не поддерживают путинскую войну, но слишком испуганы, чтобы говорить об этом открыто. Эта общая тревога пока еще не переросла в сопротивление путинской политике, говорят источники издания.

Один из источников в разговоре с Bloomberg отметил, что у Путина «нет другого выбора, кроме как полагаться на агрессивных игроков, вроде Пригожина и Рамзана Кадырова». У каждого из них есть, по сути, личная армия, верная им.

Пригожин — уголовник-рецидивист, судимый за кражи, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Его наемники участвуют во множестве операций за рубежом, в ряде случаев (как, например, при вторжении в Украину) — под прямым командованием ГРУ. Пригожин получил прозвище «повар Путина» из-за того, что занимается организацией кремлевских обедов. Также он финансирует «Агентство интернет-исследований» — крупнейшую «фабрику троллей» в России.

Во время войны в Украине он развернул масштабную кампанию по отправке российских заключенных на фронт. The Insider писал, что за два месяца в зоне боевых действий погибли более 500 зеков, завербованных «поваром Путина».