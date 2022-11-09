Росія зможе повністю відновити рух Кримським мостом не раніше осені 2023 року, — британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що зусилля Росії щодо ремонту пошкодженого Кримського мосту тривають, але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року. 8 листопада автомобільний міст мали закрити, щоб замінити 64-метровий проліт. Для заміни пошкоджених ділянок дороги знадобиться відновити ще три прольоти.

Хоча чиновники стверджували, що ці додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, на брифінгу російського диктатора Володимира Путіна, було зазначено, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до переривання дорожнього руху до березня 2023 року.

Пошкоджену ділянку залізничного мосту планували замінити до вересня 2023 року, проте російська влада пообіцяла, що терміни ремонту будуть прискорені. Наразі там відкрита одна колія, тому рух залізничного транспорту залишається обмеженим. Ремонтні роботи взимку будуть сильно залежати від погодних умов.

«Атака Кримському мосту порушила російське матеріально-технічне постачання Криму та півдня України і зменшила здатність Росії переміщати військову техніку та війська залізницею чи автошляхом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на чорноморський флот у Севастополі та ймовірний вихід із Херсона ускладнюють здатність російського уряду малювати картину військового успіху», — підсумували у британській розвідці.