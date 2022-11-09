Російські війська панічно залишають правобережну Хесонщину

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області

Про це повідомляють російські пропагандисти РІА-Новини.

На зустрічі міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач окупаційних військ Сергій Суровікін домовились, що загарбники відходять на лівий берег Дніпра, де і будуватимуть «лінію оборони».

«Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових та боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено у найближчі терміни, вони займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра», — пояснює Суровікін «жест доброї волі».