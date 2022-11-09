Іноземні партнери не схиляють українську владу до переговорів з Росією Илон Маск потерял более 70 млрд долларов после покупки Twitter » РФ випустила по Україні вже понад 400 «шахедів», більшість знищили сили ППО Російські окупанти випустили по Україні вже понад 400 іранських бойових безпілотників із першої партії Про це в ефірі телемарафону 9 листопада повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. «Понад чотириста БПЛА вже завдали ударів по Україні, більшість — знищено Силами оборони», — сказав він. За словами Ігната, українська ППО знищує дедалі більше безпілотників. На ремарку ведучого, що кількість атак іранськими БПЛА останнім часом дещо знизилась, речник Повітряних сил зазначив, що на використання цього виду зброї впливає і її наявність, і підготовка та транспортування, і погодні умови.