Канье Уэстом убил карьеру свое возлюбленой

Актриса Джулия Фокс, которая оказалась в центре внимания из-за громкого романа с Канье Уэстом после его разрыва с Ким Кардашьян, рассказала в подкасте Эмили Ратаковски о последствиях отношений с рэпером. Джулия Фокс заявила, что этот роман не лучшим образом отразился на ее карьере.

«Как ни странно, я не получаю столько предложений, как раньше, — заявила актриса. — С достижением такого уровня славы появилось много недостатков».

Фокс, однако, заявила, что не переживает из-за этого, потому что верит, что все сложится в свое время.

«Я думаю, что все приходит к вам в нужное время, поэтому я действительно не напрягаюсь. Мне действительно все равно», — отметила она.

До романа с Канье Уэстом Джулия Фокс была наиболее известна по роли в фильме «Неограненные алмазы», в котором снялась вместе с Адамом Сэндлером в 2019 году.

Джулия Фокс и Канье Уэст недолго встречались в начале 2022 года и часто оказывались в центре внимания благодаря эпатажным парным образам. В сети в их роман многие не верили, поскольку полагали, что Уэст делает это назло бывшей жене Ким Кардашьян, и на самом деле пару якобы связывал только контракт.

Ранее в интервью изданию ES Magazine Фокс заявила, что рассталась с рэпером, поскольку ему нужно было разобраться с собственными проблемами, решать которые она не была готова.

Карьера самого Канье Уэста сейчас переживает не лучшие времена: из-за его антисемитских постов крупные бренды разорвали с ним контракты, из-за чего он перестал быть миллиардером. Кроме того, рэпера призывают «отменить» и в музыкальной индустрии.