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Історичний джекпот у понад $2 млрд зірвали в США

лотерея

Мешканець Каліфорнії отримає виграш в лотерею в розмірі $2 млрд, що стало найбільшою сумою у світовій історії

Про це повідомляє CNN.

«Хтось тримає дуже важливий папірець», — стверджує представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер. Вона додає, що ім‘я переможця поки невідомо.

Щасливий квиток продали в американському місті Альтаден. На момент розіграшу сума джекпоту виросла до 2,04 мільярдів доларів з 1,9 початкових.

За даними Асоціації лотерей США, зміна коефіцієнтів зробила джекпот найбільшим лотерейним призом у світі.

9 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США

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