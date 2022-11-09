Історичний джекпот у понад $2 млрд зірвали в США

Мешканець Каліфорнії отримає виграш в лотерею в розмірі $2 млрд, що стало найбільшою сумою у світовій історії
Про це повідомляє CNN.
«Хтось тримає дуже важливий папірець», — стверджує представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер. Вона додає, що ім‘я переможця поки невідомо.
Щасливий квиток продали в американському місті Альтаден. На момент розіграшу сума джекпоту виросла до 2,04 мільярдів доларів з 1,9 початкових.
За даними Асоціації лотерей США, зміна коефіцієнтів зробила джекпот найбільшим лотерейним призом у світі.
Leave a Reply