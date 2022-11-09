Вибори у США: республіканці лідирують в Палаті представників Росія зможе повністю відновити рух Кримським мостом не раніше осені 2023 року, — британська розвідка » Історичний джекпот у понад $2 млрд зірвали в США Мешканець Каліфорнії отримає виграш в лотерею в розмірі $2 млрд, що стало найбільшою сумою у світовій історії Про це повідомляє CNN. «Хтось тримає дуже важливий папірець», — стверджує представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер. Вона додає, що ім‘я переможця поки невідомо. Щасливий квиток продали в американському місті Альтаден. На момент розіграшу сума джекпоту виросла до 2,04 мільярдів доларів з 1,9 початкових. За даними Асоціації лотерей США, зміна коефіцієнтів зробила джекпот найбільшим лотерейним призом у світі.