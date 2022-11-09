Илон Маск потерял более 70 млрд долларов после покупки Twitter

Самый богатый человек в мире, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, потерял более 70 млрд долларов с того момента, как объявил о намерении купить социальную сеть Twitter, сообщает Reuters.

8 ноября состояние Илона Маска упало ниже 200 млрд долларов — об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Forbes, обновляемый в режиме реального времени. Сейчас состояние миллиардера, по данным Forbes, составляет 195,6 млрд долларов.

Снижение состояния Маска связывают с падением курса акций принадлежащего ему производителя электромобилей Tesla: инвесторы избавляются от них, поскольку считают, что Маск будет уделять гораздо больше внимания развитию Twitter. Это привело к тому, что Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости (сейчас она составляет 623 млрд долларов).

О завершении сделки по приобретению соцсети Twitter Маск сообщил в своем аккаунте 28 октября: он написал, что «птичка на свободе» (миллиардер имел в виду логотип компании). После этого он уже успел произвести ряд изменений: Маск лично возглавил компанию, уволив топ-менеджеров, и объявил о платной верификации аккаунтов.

Маск также сократил многих сотрудников компании, при этом некоторым уже пришли письма о том, что их уволили по ошибке.

Пользователям соцсети новые порядки не понравились: с момента покупки компании Илоном Маском более миллиона пользователей удалили свои аккаунты. Их примеру последовали и звезды