Дженнифер Лопес снялась для обложки американского Vogue — впервые за 10 лет

Дженнифер Лопес снялась для декабрьской обложки американского Vogue. Впервые для американского Vogue певица снялась еще в 2005 году, а последняя ее обложка для этого издания датировалась 2012 годом (по слухам, после Анна Винтур не горела желанием снова делать Лопес героиней номера).

На титульном фото Лопес позирует в красном кутюрном платье Valentino. Автором снимка стала Энни Лейбовиц, а сама фотография — оммажем кадру с певицей Эртой Китт, сделанному в 1952 году для Life одним из самых влиятельных фотографов XX века Гордоном Парксом.

Дженнифер Лопес/Vogue

В интервью 53-летняя Дженнифер прокомментировала и изменения в своей личной жизни. В этом году она вышла замуж за Бена Аффлека. В августе пара сыграла роскошную свадьбу в особняке актера в штате Джорджия, а Джей Ло взяла фамилию мужа.

«Люди по-прежнему будут называть меня Дженнифер Лопес. Но мое официальное имя — миссис Аффлек, потому что мы теперь единое целое. Мы муж и жена. Я горжусь этим. Я не думаю, что в этом есть проблема. Это романтично. Это по-прежнему несет в себе традиции и романтику, и, может быть, я именно такая женщина, которой это нравится», — объяснила певица смену фамилии.

При этом Дженнифер отметила, что, вопреки современным трендам, не хотела бы, чтобы муж брал ее фамилию, так как это «не традиционно и не романтично».

Дженнифер Лопес/Vogue

Лопес также призналась, что ее первый роман с Беном в начале нулевых стал для нее настоящим уроком — тогда она была еще слишком молода и наивна и не представляла, насколько жестокой может быть пресса.

«Мы были так молоды и так влюблены в то время, все было очень беззаботно: без детей, без привязанностей. И мы просто жили своей жизнью, были счастливы и жили моментом. Не было ощущения, что нам нужно прятаться от кого-либо или быть очень осторожными. Мы были открыты, и оказалось, что это может ранить. Было много всего, люди не хотели, чтобы мы были вместе, люди думали, что я не тот человек, который ему подходит», — сказала Дженнифер.

Тогда Лопес действительно нередко подвергалась расистским насмешкам: ее жестоко пародировали в мультсериале «Южный парк», а комик Конан О’Брайен как-то сказал своей аудитории, что уборщица из телестудии сыграет Лопес в скетче.

Дженнифер Лопес/Vogue

Дженнифер Лопес/Vogue

Бен и Дженнифер снова стали много общаться в начале 2021 года, когда оба снова оказались одиноки: Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом, а Бен разошелся с Аной де Армас. Аффлек написал Лопес электронное письмо — журналисты попросили его комментарий о Дженнифер, и он захотел ее предупредить. После этого они снова сблизились.

«Очевидно, мы не пытались сделать наши встречи публичными. Но я никогда не скрывала тот факт, что для меня это была настоящая любовь. Все мои близкие знают, что он был очень, очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства во мне все еще были очень реальными», — призналась Лопес.