В Twitter заблокировали аккаунт комика Кэти Гриффин после смены имени на Илона Маска

Администрация Twitter заблокировала в воскресенье аккаунт комика Кэти Гриффин, у которой было более двух миллионов подписчиков, после того как она сменила имя на своей странице на Илона Маска. Об этом сообщил в Twitter владелец одноимённой компании американский предприниматель Илон Маск.

«Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика», —пошутил Маск, уточнив впоследствии, что владельцы аккаунтов, которые выдают себя за других людей, не указывая при этом, что они их пародируют, будут блокироваться навсегда.