У США здійснили успішний запуск ракети-носія з українськими комплектуючими

Із Центру космічних польотів на острові Воллопс (США) відбувся запуск ракети-носія середнього класу «Антарес», яка включає українські комплектуючі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес» відбувся о 12:32 хвилини за київським часом.

Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило держпідприємство «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Українські фахівці також брали участь у підготовці, випробуваннях та пуску ракети-носія.

«На ДП «КБ «Південне» фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації і, як наслідок, у повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності», – додали в Мінстратегпромі.

У відомстві підкреслили, що в рамках програми українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Починаючи з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.