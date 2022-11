Que faire pour faire changer d’avis une personne?

Les conseils des psychologues peuvent vous aider à ménager vos nerfs et même à faire changer d’avis votre adversaire.

Grand-mère ne veut pas se faire vacciner parce qu’elle croit aux puces et à la conspiration mondiale. L’enseignant de votre enfant se plaint des enfants d’aujourd’hui et va interdire les téléphones portables. Et un collègue refuse soudainement d’accomplir une tâche importante parce que «Mercure est rétrograde en ce moment». Et vous ressentez déjà une puissante envie de leur prouver qu’ils ont tous tort.

Mais le psychologue Adam Grant pense que vous devriez agir différemment.

Adam Grant

Psychologue, journaliste et auteur de livres.

Lorsque nous voulons faire changer quelqu'un d'avis, notre première impulsion est de dire pourquoi nous avons raison et de reprocher à notre adversaire ses erreurs. Des expériences montrent cependant que les prêches et le harcèlement peuvent se retourner contre nous et ne font que renforcer les croyances de l'autre personne.

Réfléchissez à l’intérêt d’une discussion

Avant de sortir vos couteaux, vérifiez : êtes-vous sûr de disposer d’informations pertinentes et expertes auxquelles vous pouvez vous référer ? Votre jugement présente-t-il des faiblesses ? Lorsque vous opérez sur la base d’informations non vérifiées, vous risquez d’avoir l’air d’un plouc ou d’un avocat du diable. Dans un tel cas, il ne vaut guère la peine d’entamer une discussion.

Deuxième point : n’oubliez pas que le processus de changement d’avis est susceptible de prendre du temps et des nerfs. La psychologue consultante Holly Weeks conseille de faire une évaluation sobre de vos forces. Avez-vous la capacité physique, mentale et émotionnelle de débattre en ce moment ? Et qui est, selon vous, la personne avec laquelle vous voulez débattre ? Est-il si important pour vous de lui faire changer d’avis ?

Si nous parlons, par exemple, de la grand-mère sous le porche, qui se plaint de la jeunesse actuelle, ce n’est guère le cas, quand cela vaut la peine de s’investir dans la conversation. Il en va tout autrement des croyances de votre proche qui peuvent lui nuire ou nuire à quelqu’un d’autre. Par exemple, il croit que le cancer peut être guéri avec du soda et de la méditation.

Essayez de comprendre votre adversaire

Débarrassez-vous de l’installation intérieure que votre adversaire — un mouton à l’esprit étroit. Il y a de fortes chances qu’il ne vous entende pas, non pas parce qu’il ne saisit pas l’essentiel de vos arguments, mais parce que… il a peur.

Les chercheurs ont constaté que les gens ne prennent pas bien les faits qui menacent leur identité, c’est-à-dire la perception qu’ils ont d’eux-mêmes et de leurs liens avec certains groupes (végétaliens, mangeurs de viande, féministes, pro-vie, et ainsi de suite).

Lorsque l’on partage l’opinion de la communauté (par exemple, «pas d’avortement»), cela renforce l’identité de son groupe et le place simultanément en opposition à ses adversaires idéologiques. Mais toute déviation de la ligne de conduite, selon les experts, le rend vulnérable et l’angoisse.

David Ropeik

Expert en perception des risques, auteur de livres.

Nous sommes des animaux sociaux qui se fient instinctivement à la «tribu» pour leur sécurité. C’est pourquoi toute déloyauté semble dangereuse : la «tribu» peut nous jeter dehors.

Mais même si une personne ne craint pas d’être exclue d’une communauté, elle peut tout de même se sentir mal à l’aise. Le psychologue Clifford Lazarus attribue ce phénomène à la dissonance cognitive. Lorsqu’une personne apprend des informations qui ne correspondent pas à celles qu’elle possède déjà, cela crée une contradiction dans son esprit.

La première réaction dans une telle situation est la défense. Dans certains cas, elle peut se manifester par un effet de retour en arrière, où au lieu d’accepter toutes vos maigres preuves, la personne devient encore plus fermée dans sa vérité. Cela se produit parce qu’elle essaie de retrouver son harmonie intérieure.

En général, au lieu de commencer votre expansion idéologique par une thèse qui rompt le schéma, essayez d’être empathique et de préparer la personne. Créez une atmosphère confortable pour lui, rassurez-le sur le fait que vous le comprenez, n’essayez pas de détruire son identité et ne voulez pas qu’il se sente faible et peu sûr de lui.

Non :

Ha ha ! Que pouvez-vous dire d’autre ? Que le changement climatique n’existe pas ?

Oui :

J’ai eu du mal à croire que les changements climatiques étaient réels. Je pensais que c’était une nouvelle ruse du gouvernement ou un stratagème de marketing.

Parlez calmement et respectueusement

Respecter signifie ne pas déprécier votre adversaire et ses opinions, et faire preuve d’empathie (retour au conseil précédent).

En outre, ce n’est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi la manière dont vous le dites. Vous devez éviter d’utiliser un ton agressif ou d’élever la voix. Les scientifiques ont découvert que notre cerveau perçoit la critique Lorsqu’une personne entend un son fort et désagréable, elle peut ressentir de la peur, ce qui la motivera à simplement «fuir» la source du danger.

Utiliser la méthode Pascal

Il s’agit essentiellement de confirmer la justesse de l’interlocuteur sur certains aspects avec lesquels vous êtes d’accord, puis de souligner les points problématiques du jugement. De cette façon, votre adversaire aura l’impression qu’il avait raison dès le départ, mais qu’il n’a pas pu examiner tous les aspects de la question.

Invitez la personne à décrire sa solution idéale au problème.

Essayez de ne pas utiliser de «mais».

Selon la psychologue clinicienne Susan Heitler, le «mais» est un signe de soustraction dans la conversation. Il efface ce qui vient d’être dit. C’est pourquoi il est préférable d’utiliser d’autres formulations : «en même temps que ça», «aussi» ou «en même temps».

Essayez d’enregistrer chaque fois que vous dites le mot «mais». Si cela se produit souvent, il se peut que vous ne construisiez pas un dialogue constructif, mais que vous vous engagiez simplement dans le déni de ce que dit votre interlocuteur. De cette façon, vous argumenterez à l’infini.

Non :

Je comprends qu’il est important pour vous de vous développer dans un autre domaine. Mais pour l’instant, notre entreprise ne peut pas répondre à vos besoins.

Oui :

Je comprends qu’il est important pour vous de travailler avec des tâches plus stimulantes et plus intéressantes. En même temps, je comprends qu’actuellement, notre entreprise ne peut pas répondre à vos besoins.

Donnez des exemples précis.

La psychologue Holly Weeks assure que lorsque vous faites référence à des situations réelles ou que vous détaillez des situations fictives, votre raisonnement est plus précis et exact, et l’interlocuteur perçoit plus facilement l’information.

Holly Weeks

Psychologue consultante, auteur de livres.

La clarté, le ton neutre et la retenue sont les éléments constitutifs de tout type de communication efficace. «Clarté» signifie que les mots doivent remplir leur fonction immédiate. Évitez les euphémismes, les généralisations et les phrases vagues ; soyez clair et direct sur la situation que vous avez en tête. Si la personne comprend le contenu du message, il lui est plus facile de comprendre l’information. Et par la suite, il est plus facile d’être d’accord avec vous.

Non :

Les demandes de notre équipe, comme toujours, sont ignorées !

Oui :

Lorsque nous avons dû préparer une présentation le mois dernier dans un délai serré, nous aurions pu faire appel à une personne supplémentaire pour effectuer une partie des recherches, ce qui nous aurait fait gagner une journée.

N’essayez pas de changer toute l’image du monde en une seule conversation

L’entrepreneur et journaliste Shane Snow, dans son livre «Dream Teams. The Team as One», écrit que la cohérence est l’élément le plus important et le plus difficile d’une discussion productive dans une argumentation. Éviter les réponses et changer de sujet (même si l’autre est également important) ne vous aidera pas dans une conversation particulière, mais ne fera qu’embrouiller votre adversaire.

N’oubliez pas qu’un homme a besoin de temps et que vous n’êtes pas omnipotent.

Même si vous avez suivi tous nos conseils et que ça n’a toujours pas marché, ce n’est pas grave. Selon Adam Grant, faire changer quelqu’un d’avis est une tâche difficile, car le résultat ne dépend pas uniquement de la personne qui persuade.

Adam Grant

J’ai réalisé que je ne peux pas changer l’esprit de quelqu’un. Tout ce que je peux faire, c’est essayer de comprendre la pensée de l’autre personne et lui demander si elle est prête à se raviser. Le reste dépend de lui.

Peut-être votre adversaire a-t-il besoin de temps. Après tout, il n’est pas facile de changer d’avis.