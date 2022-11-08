Погода та економія дозволили розпочати використання запасів газу в Україні найпізніше за останні 10 років

В Україні відбір газу з підземних газових сховищ розпочався найпізніше за останнє десятиріччя – 7 листопада
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
Відбір газу наразі ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.
«Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів», – пояснили в компанії.
Рекордно пізньому старту відбору газу з ПСГ, за словами речників Укртрансгазу, сприяли:
погодні умови та відносно висока температура повітря в осінні місяці;
підвищення інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;
загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні.
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