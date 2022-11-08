Індія заявила, що продовжить купувати нафту в Росії Нормальный доход на kazino-dengi.net » Погода та економія дозволили розпочати використання запасів газу в Україні найпізніше за останні 10 років В Україні відбір газу з підземних газових сховищ розпочався найпізніше за останнє десятиріччя – 7 листопада Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу. Відбір газу наразі ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. «Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів», – пояснили в компанії. Рекордно пізньому старту відбору газу з ПСГ, за словами речників Укртрансгазу, сприяли: погодні умови та відносно висока температура повітря в осінні місяці; підвищення інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів; загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні.