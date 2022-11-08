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Макрон заявив про необхідність перемовин із РФ, але на умовах України

Президент Франції Емманюель Макрон виступив за мирні перемовини між Україною та Росією, але лише на умовах Києва і в той час, коли це буде зручно Україні

Позиція Макрона прозвучала під час пресконференції на саміті COP27 в Єгипті.

«Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів», — заявив французький президент.

При цьому він зазначив, що це слід «зробити на умовах та у терміни, які будуть обрані Україною».

Макрон також зазначив, що висування якихось абсолютно радикальних умов для переговорів було би поспішним з огляду на «високу напруженість на місцях». Він згадав, зокрема, про відключення електроенергії та води, які відбувається в Україні внаслідок російських ракетних атак.

«Нинішній контекст не дозволяє давати оперативні роз’яснення щодо цього», — додав Еммануель Макрон.

8 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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