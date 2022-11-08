Генерал США прогнозує, що ЗСУ звільнять Крим до літа

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

За його словами, якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область усе ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим чудово впораються HIMARS.

«І як тільки вони (ЗСУ. — ред.) почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа», — заявив Ходжес.