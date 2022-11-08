Бритни Спирс рассказала о неизлечимой травме

Бритни Спирс рассказала подписчикам в инстаграме* о проблемах со здоровьем. Звезда призналась, что у нее поврежден нерв на правой стороне тела, и это неизлечимо. Однако облегчить некоторые симптомы ей помогают танцы — видео с хореографическими номерами Бритни действительно публикует часто.

Спирс рассказала, что просыпается «три раза в неделю с полностью онемевшими руками» и ощущением «мурашек по коже» в правой части тела.

«Он простреливает мою шею, и больше всего болит часть моего виска. Он жалит и пугает», — написала Спирс о поврежденном нерве.

Бритни отметила, что «повреждение нерва происходит, когда вы не получаете достаточного количества кислорода в свой мозг». Певица также намекнула, что впервые столкнулась с симптомами три года назад, когда она против своей воли была помещена в медицинское учреждение (тогда Бритни еще находилась под опекой).

Спирс написала, что «не чувствует боли», когда она танцует.

«Как будто мой разум буквально переносится к моему внутреннему ребенку. И хотя я не двигаюсь так, как раньше, я искренне считаю, что моя вера в это дала мне силы. По милости Божьей я наконец нашла лекарство, при действии которого я действительно чувствую, как кислород поступает в мой мозг. <…> В любом случае теперь я дышу и могу танцевать в такт», — написала Бритни.

Бритни Спирс/Instagram*

Спирс также отметила, что сейчас чувствует себя уже лучше и проблемы со здоровьем отступают. В своем посте она обращалась к некой Виктории, но не уточнила, о ком идет речь.

Подписчики Бритни обратили внимание на некоторые странности. Так, пост Бритни сопроводила очередным танцевальным видео, но многие отметили, что ролик старый, так как записан в «старом» доме Спирс, из которого она не так давно выехала. Другие обратили внимание на детскую переноску на заднем плане, что тоже заставило комментаторов гадать о том, когда же видео было снято. В апреле появились новости о беременности Спирс от Сэма Асгари, но потом певица сообщила, что потеряла ребенка на раннем сроке. У певицы есть двое сыновей от Кевина Федерлайна: 17-летний Шон и 16-летний Джейден.