У Нью-Йорку з молотка піде 400-річний смарагд — виручені кошти підуть на боротьбу проти торгівлі людьми в Україні

У американському Нью-Йорку на аукціоні продадуть перстень із 400-річним смарагдом, а виручені кошти підуть на будівництво притулків для жертв проти торгівлі людьми в Україні, повідомляють ЗМІ. Таке рішення прийняла власниця старовинної прикраси Мітці Пердю, письменниця й активістка, що бореться проти торгівлі людьми, вдова засновника найбільшої у США компанії із виробництва м'яса Perdue Farms Френка Пердю та вдова співзасновника мережі готелів Sheraton, пише The Washington Post. Історія смарагду у 6,25 карата починається у 1622 році, коли корабель, що віз коштовності із Південної Америки до Іспанії, через ураган затонув поблизу Флориди. Лише у 1985 році шукачі скарбів змогли підняти коштовності з дна океану, й відтак смарагд потрапив до родини Пердю. Мітці Пердю вирішила продати його й передати гроші на будівництво притулків для жінок, що стали жертвами торгівлі людьми, аби привернути увагу до цієї проблеми. Притулок побудують через некомерційну організацію Silent Bridge у співпраці з командою, яка має досвід роботи з центрами для жертв домашнього насильства в Україні. У звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності йдеться, що в зонах конфлікту існує значний ризик торгівлі людьми, а біженці, які тікають з України, особливо діти без супроводу, знаходяться під загрозою сексуальної експлуатації, примусової праці та незаконного усиновлення. Пердю вважає, що притулки на пунктах перетину кордону можуть стати безпечним місцем, де люди можуть зупинитися, поїсти та скласти план, куди прямувати далі, пише WP. Перстань піде з молотка на аукціоні Sotheby's 7 грудня зі стартовою ціною у 50 тисяч доларів.