У НАТО вважають, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою

НАТО вважає, що перемога ЗСУ в Херсоні матиме не тільки військове значення, а й дипломатичне, оскільки поразка РФ у великому населеному пункті на шляху до Криму може розпочати реальні мирні переговори з Москвою

Про це пише італійське видання La Repubblica.

У повідомленні йдеться, що армія РФ знаходиться під тиском, і саме тому намагається зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктуру України. Херсон — критично важливий для росіян населений пункт, який відкриває вихід до моря та Криму, тож його втрата може повністю змінити хід конфлікту.

La Repubblica пише, що у США вважають перемогу ЗСУ в Херсоні найкращим часом для початку переговорів.Також зазначається, що перемовини не приведуть одразу до закінчення війни, проте можуть продовжити дію зернової угоди та припинити вогонь.