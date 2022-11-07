У Херсоні переодягнуті в цивільне росіяни укріплюють позиції для вуличних боїв

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв
Про це пише у фейсбуці Генштаб ЗСУ.
«В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв», — йдеться в повідомленні.
Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України, кажуть у Генштабі.
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