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У Херсоні переодягнуті в цивільне росіяни укріплюють позиції для вуличних боїв

російські війська окупанти

Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв

Про це пише у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

«В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв», — йдеться в повідомленні.

Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України, кажуть у Генштабі.

7 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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