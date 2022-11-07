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Кремль не змусив Україну до переговорів за допомогою ядерних погроз, — ISW Китай обвиняют в создании незаконных «полицейских участков» за рубежом » У Херсоні переодягнуті в цивільне росіяни укріплюють позиції для вуличних боїв Військові РФ, перевдягнуті у цивільний одяг, переміщують мирних жителів та укріплюють всередині Херсона позиції для ведення вуличних боїв Про це пише у фейсбуці Генштаб ЗСУ. «В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв», — йдеться в повідомленні. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України, кажуть у Генштабі.