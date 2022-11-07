Ситуація з електрикою в Києві важка, але відключення контрольовані – ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в неділю ситуація з електрозабезпеченням у столиці важка, однак відключення контрольовані.

Джерело: Тимошенко в Telegram

Дослівно: «Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка.

Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему. Не допустити масового відключення.

Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, — контрольовані».