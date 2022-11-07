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Британська розвідка пояснила, чому РФ не здатна панувати в повітрі над Україною ЗСУ знищили пункт управління «шахідами» та 3 склади з боєприпасами ворога на Півдні » Росія втратила понад 76 тис. солдатів, 5630 бойових бронемашин і 1782 артсистеми за час повномасштабної війни Українське військо за 6 листопада знищило ще 530 окупантів, 7 безпілотників і 6 танків Росії Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 листопада орієнтовно складають: особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано танків ‒ 2771 (+6) од. бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од. артилерійських систем – 1782 (+1) од. РСЗВ – 391 (+0) од. засоби ППО ‒ 202 (+0) од. літаків – 277 (+0) од. гелікоптерів – 260 (+0) од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од. крилаті ракети ‒ 399 (+0) од. кораблі/катери ‒ 16 (+0) од. автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од. спеціальна техніка ‒ 157 (+2) «Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні — найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках», — зазначили в Генштабі.