 
«  
  »

Росія втратила понад 76 тис. солдатів, 5630 бойових бронемашин і 1782 артсистеми за час повномасштабної війни

Українське військо за 6 листопада знищило ще 530 окупантів, 7 безпілотників і 6 танків Росії

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 листопада орієнтовно складають:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 2771 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од.

артилерійських систем – 1782 (+1) од.

РСЗВ – 391 (+0) од.

засоби ППО ‒ 202 (+0) од.

літаків – 277 (+0) од.

гелікоптерів – 260 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 157 (+2)

«Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні — найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках», — зазначили в Генштабі.

7 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  