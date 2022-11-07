Росія втратила понад 76 тис. солдатів, 5630 бойових бронемашин і 1782 артсистеми за час повномасштабної війни

Українське військо за 6 листопада знищило ще 530 окупантів, 7 безпілотників і 6 танків Росії
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 листопада орієнтовно складають:
особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано
танків ‒ 2771 (+6) од.
бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од.
артилерійських систем – 1782 (+1) од.
РСЗВ – 391 (+0) од.
засоби ППО ‒ 202 (+0) од.
літаків – 277 (+0) од.
гелікоптерів – 260 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од.
крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од.
спеціальна техніка ‒ 157 (+2)
«Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні — найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках», — зазначили в Генштабі.
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