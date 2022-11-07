Ким Кардашьян и Канье Уэст помирились

Ким Кардашьян и Канье Уэст снова общаются после череды скандалов вокруг рэпера. Об этом сообщает издание TMZ, журналистам которого удалось снять пару на тренировке по футболу их сына Сейнта. Судя по кадрам, они перестали избегать друг друга. Ранее бывшие супруги, встречаясь на мероприятиях своих общих детей, игнорировали друг друга.

Канье Уэст оказался в центре скандалов из-за футболки с надписью White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»), резких высказываний о смерти Джорджа Флойда и антисемитских постов. Из-за скандалов многие бренды отказались с ним сотрудничать, что негативно сказалось на финансовом состоянии музыканта — Канье Уэст перестал быть миллиардером. За свои высказывания рэпер извинился, однако контракты спасти пока не удалось.

Ким Кардашьян долгое время игнорировала скандалы, связанные с бывшим мужем, однако в конце концов высказалась и раскритиковала его высказывания.

«Я поддерживаю еврейскую общину и призываю к немедленному прекращению ужасного насилия и ненавистнической риторики по отношению к евреям», — написала она в инстаграме*.

Вскоре после этого в СМИ появились сообщения инсайдеров, которые заявляли, что отношения между бывшими супругами окончательно испортились.

Ким Кардашьян и Канье Уэст объявили о расставании в 2021 году. У них четверо общих детей: девятилетняя Норт, шестилетний Сейнт, четырехлетняя Чикаго и трехлетний Псалм.