Ворог перекидає непідготовлених мобілізованих на Схід та зазнає колосальних втрат » Данілов: «Мотор Січ», Укрнафту, Укртатнафту і ще дві компанії передали Міноборони Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», Укрнафта та Укртатнафта передано в управління Міністерства оборони Про це повідомило видання Укрінформ. «На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв'язку з військовою необхідністю 6.11 відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України», — сказав Данілов. Окрім цього повідомляється, що Данілов додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.