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Данілов: «Мотор Січ», Укрнафту, Укртатнафту і ще дві компанії передали Міноборони

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що активи компаній «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», Укрнафта та Укртатнафта передано в управління Міністерства оборони

Про це повідомило видання Укрінформ.

«На виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача та у зв’язку з військовою необхідністю 6.11 відбулось відчуження 5 підприємств: Мотор Січ, Запоріжтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта, Укртатнафта. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України», — сказав Данілов.

Окрім цього повідомляється, що Данілов додав, що після завершення дії воєнного стану зазначені активи можуть бути повернуті власникам або можливе відповідне відшкодування їхньої вартості.

7 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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