Британський міністр зібрався до Тайваню попри заперечення Китаю

Про це повідомляє Reuters.

Натомість офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу закликав Велику Британію припинити будь-які контакти з Тайванем.

«Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів із Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню», — сказав він.

Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс відвідає Тайвань для проведення торговельних переговорів і зустрінеться з президентом Цай Інвень, повідомив його офіс в понеділок.

Хендс, який також є членом парламенту, стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів.

«Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв’язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах», — йдеться в заяві його офісу.

Між Британією та Тайванем немає офіційних дипломатичних відносин, але країни мають тісні економічні зв’язки.