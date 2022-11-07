Єврокомісар виключає можливість пришвидшеного вступу України до ЄС

Говорити про графік початку переговорів про вступ України до ЄС поки зарано

Про це сказав угорський дипломат, єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї, передає Die Welt.

«Україна прагне пришвидшити реформи і прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Але не всі сім реформ можна завершити швидко. Тому поки неможливо встановити графік початку переговорів», – сказав Варгеї.

Зазначається, що навіть якщо Києву вдасться розпочати процедуру переговорів до кінця 2023 року, Брюссель відкинув мету завершити їх протягом року.

«Враховуючи масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, уся підготовка до вступу, швидше за все, триватиме більше року або двох», — сказав єврокомісар.

Як пише німецьке видання, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина вважає, що Євросоюз може діяти швидше й не застосовувати «звичайну процедуру» щодо нашої держави задля «морального стану українців».

Однак Олівер Варгеї відкидає можливість прискореної процедури щодо вступу України до ЄС.

«До України діють ті самі критерії, що й до всіх інших претендентів», — пояснив свою позицію єврокомісар.