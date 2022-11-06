Британська розвідка: Кремль, схоже, планує перекладати провину за свої невдачі на військових

Останні тенденції з відставками у військовому керівництві Росії можуть свідчити, що Кремль збирається перекладати провину за свої невдачі та прорахунки у війні проти України на генералів.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 6 листопада.

У ньому нагадують, що 3 листопада замість звільненого генерал-полковника Александра Лапіта командувачем Центрального військового округу, схоже, призначили генерал-майона Александра Лінькова — і, якщо це підтвердиться, є черговим прикладом заміни російських командувачів через невдачі на фронті. Розвідка нагадує, що перед тим Лапіна публічно критикували лідер Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин.

«Ці відставки свідчать про тенденцію звинувачувати вище командування російської армії у невдачах з досягненням цілей на полі бою. Частково це схоже на спробу зняти цю провину з вищого керівництва РФ в очах внутрішньої аудиторії», — зазначає британська розвідка.