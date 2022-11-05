За добу з-за кордону повернулася 31 тис. українців

За минулу добу, 4 листопада, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнула понад 71 тисяча людей та майже 19 тисяч транспортних засобів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що з України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України за минулу добу в’їхали понад 33 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Впродовж доби оформлено 80 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За спробу незаконного перетину державного кордону України затримали 17 осіб – 6 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 11 осіб затримані поза ними.

Окрім того, через кордон не пропустили шістьохчоловіків, оскільки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності їхніх документів про «інвалідність» та «непридатність до військової служби».