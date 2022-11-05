«Є підстави для надії»: посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2 ЗСУ б’ють по річкових переправах росіян на окупованих територіях » Росія втратила ще 600 окупантів та 8 танків Збройні сили ліквідували ще 600 російських окупантів за добу. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.11 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 75440 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2758 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 5601 (+21) од,

артилерійських систем – 1776 (+4) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО ‒ 202 (+1) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1462 (+12),

крилаті ракети ‒ 399 (+2),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4184 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+0). Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.